Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Краскораспылитель
|Вес, кг
|6.3
|Высота, см
|42.6
|Длина, см
|52.5
|Мощность, Вт
|1200
|Производительность
|0.5 л/мин
|Рабочее давление, Бар
|138
|Ширина, см
|27.7
|Емкость бака
|1 л
Особенности: