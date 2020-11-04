Культиватор DDE ET750-30

Устраиваете небольшую тепличку под помидоры-огурцы или решили вскопать грядки под зелень или клубнику. Этот электрический «малыш» оснащен двигателем с довольно приличной мощностью в 750 Вт и масляным редуктором, что позволяет ему довольно шустро вспахивать грядки на ширину 30 см и глубину 18-22 см. Его четыре ножа из прочной углеродистой стали легко обработают 6-8 соток уже разрабатываемой земли. Он не приспособлен для «поднятия целины», борьбы с длинными и мощными корнями сорняков, но уже освоенное пространство огорода или сада ему «по зубам».

Пылезащитный корпус из ударопрочного пластика, невосприимчивого к неблагоприятным воздействиям окружающей среды защищает культиватор-грядочник DDE ET750-30 от солнца, пыли и попадания мусора, а также от повышенной влажности.

Маневренный, легкий, весом всего 8 кг, электрокультиватор DDE ET750-30 станет надежным помощником в тяжелом, но богатом урожаем, деле выращивания овощей, корнеплодов, ягод и зелени. А при таком весе и легкой управляемости и маневренности вам вполне может помочь справиться с огородом ваш сын подросток.