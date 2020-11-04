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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Емеля
|Тип товара
|Подогрев сидения
|Автоматическое отключение
|нет
|Вес, кг
|0.4
|Высота, см
|1
|Длина, см
|80
|Количество режимов нагрева
|1
|Потребляемая мощность
|50 Вт
|Ширина, см
|40
Подогрев сидения Емеля 2 – это гибкий электронагревательный прибор, предназначенный для размещения на автомобильном сидении с целью его подогрева. Покрывает собой сидение, включая спинку. Подключается в гнездо прикуривателя, закрепляется на сидении при помощи лямок. Обогреватель Емеля 2 создаст комфорт во время зимних поездок, эффективно согревает и не сушит воздух.Особенности:
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