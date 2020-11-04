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Перфоратор Hikoki (Hitachi) DH24PG

Артикул: 37404
  • Перфоратор SDS-plus Hitachi DH24PG - фото 1
  • Перфоратор Hitachi DH24PG - фото 2
  • Перфоратор Hitachi DH24PG - фото 3
Перфоратор SDS-plus Hitachi DH24PG - фото 1
Перфоратор Hitachi DH24PG - фото 2
Перфоратор Hitachi DH24PG - фото 3
7 820 руб. 
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+ 136 КэтКоинов
Артикул: 37404
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHikoki (Hitachi)
Тип товараПерфораторы
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)32 мм
Режим долблениенет
Режим сверлениеда
Максимальный крутящий момент12 Н*м
Макс. энергия удара2.7 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)50 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)24 мм
Потребляемая мощность730 Вт
Режим шуруповертада
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Антивибрационная системанет
Предохранительная муфтанет
Питаниесеть
Ограничитель глубины сверленияесть
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см15
Длина, см30
Высота, см20
Вес, кг2.7
Два режима работы. Мощность - 730 Вт. Сила удара - 2.7 Дж


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Hikoki (Hitachi) DH24PG – стоимость товара 7820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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