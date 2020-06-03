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Наушники Koss UR20

(3)
Артикул: 37285
Наушники Koss UR20
1 890 руб. 

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1 750 руб. 

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Артикул: 37285
В наличии
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БрендKoss
Тип товараНаушники
Микрофоннет
мониторные наушники, импеданс 32 Ом, чувствительность 97 дБ, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 2.4 м, вес 284 г, неодимовые магниты


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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03.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобно сидят, на ушную раковину не давят вообще.
Сбалансированное полноценное звучание (для этой цены одно из лучших)
Надежный шнур. Оказался удобным, не мешается из-за подключения к наушникам только с одной стороны. Достаточная толщина шнура позволяет проводу не путаться как новогодняя гирлянда к празднику и не бояться случайно его зацепить и порвать.

Недостатки:
- - - - - -

Комментарий:
Подойдут для тех, кому нужно хорошее звучание и не нравится долгое давление на уши


03.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший звук за свои деньги. Мягкие и удобные накладки, превосходно сидят на голове.

Недостатки:
Пока не обнаружено.

Комментарий:
Отличные уши. Хорошее звучание отличный уровень комфорта.


03.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобные, возможна регулировка по объёму головы с обеих сторон, уши двигаются и садятся по ушам, толстый провод только с одной стороны, эффект звук вокруг, звук хороший, никаких скрипов, треска

Недостатки:
Звукоизоляция не очень, но точно лучше, чем в обычной гарнитуре смартфона. При долгом использовании потеют уши, но терпимо. И ещё и плюс, и минус в том, что очень мягкая, тонкая искусственная кожа и понимаю, что со временем, вероятно, облезет, но пока наслаждаюсь)

Комментарий:
Мне очень нравятся! Но я не меломан, и это мои первые наушники такого типа. Смотрю в них фильмы, клипы, мастер-классы при включённом на полную мощность телевизоре, который смотрят другие члены семьи

Самовывоз невозможен
Наушники Koss UR20 - купить по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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