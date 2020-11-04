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Отбойный молоток Makita HM1307C

Артикул: 36721
  • Отбойный молоток Makita hm1307C - фото 1
  • Отбойный молоток Makita hm1307C - фото 2
Отбойный молоток Makita hm1307C - фото 1
Отбойный молоток Makita hm1307C - фото 2
72 380 руб. 
Купить
+ 1256 КэтКоинов
Артикул: 36721
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
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БрендMakita
Тип товара

Отбойный молоток Makita HM1307C предназначен для разрушения бетонных и кирпичных конструкций, вскрытия асфальтового покрытия. Для работы с материалами различной твердости предусмотрена электронная регулировка частоты ударов. При износе угольные щетки отключаются автоматически. Цельнометаллический корпус защищает внутренние элементы инструмента от повреждений. Благодаря двойной защитной изоляции инструмент можно подключать к не заземленным розеткам. Специальный резервуар для смазки нужно заправлять роз в пол года. Виброгасящие рукоятки делают работу с молотком Makita HM1307C более удобной и комфортной.

Характеристики:

  • Питание: 220В;
  • Мощность: 1510 Вт;
  • Тип патрона: шестигранник;
  • Диаметр патрона: 30 мм;
  • Сила удара: 33,8 Дж;
  • Удары: 730-1450 уд/мин;
  • Низкий уровень шума и вибраций;
  • Плавный запуск двигателя;
  • Электронная регулировка количества ударов.

 

 



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Самовывоз невозможен
Отбойный молоток Makita HM1307C - купить по цене 72380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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