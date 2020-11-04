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Шлифмашина угловая Makita 9558HNK

Артикул: 36678
Шлифмашина угловая Makita 9558HNK
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36678
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность840 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска11000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейседа
Фиксация шпинделяда
Длина, см27
Ширина, см7
Высота, см11
Вес, кг1.6
Угловая шлифмашина, мощность 840 Вт, частота вращения диска до 11000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 1.6 кг


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