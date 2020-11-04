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Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0810C

Артикул: 36671
  • Шлифмашина прямая Makita GD0810C - фото 1
  • Шлифмашина прямая Makita GD0810C - фото 2
Шлифмашина прямая Makita GD0810C - фото 1
Шлифмашина прямая Makita GD0810C - фото 2
16 200 руб. 
17 600 руб. 
Купить
+ 67 КэтКоинов
Артикул: 36671
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина прямая
Дополнительная рукоятканет
Диаметр посадочного отверстия6 мм
Макс. частота вращения диска7000 об/мин
Мощность750 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включениянет
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникнет
Регулировка частоты вращенияесть
Фиксация шпинделянет
Длина, см45
Ширина, см9
Высота, см14
Вес, кг1.7
Прямая шлифмашина, мощность 750 Вт, частота вращения диска до 7000 об/мин, вес: 1.7 кг


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0810C - стоимость товара 16200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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