Лобзик электрический Bosch GST 160 BCE (0.601.518.000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Лобзик электрический
|Антивибрационная система
|да
|Маятниковый ход
|есть
|Частота движения пилки
|800-3100 ход/мин
|Сдув опилок
|есть
|Регулировка частоты хода
|есть
|Подключение пылесоса
|есть
|Обрезиненная рукоятка
|да
|Быстрозажимное крепление пилки
|есть
|Мощность
|800 Вт
|Глубина пропила стали
|10 мм
|Глубина пропила дерева
|160 мм
|Лазерный маркер
|нет
|Питание
|от сети
|Плавный пуск
|нет
|Подсветка
|есть
|В кейсе
|да
|Длина, см
|23
|Ширина, см
|12
|Высота, см
|20
|Вес, кг
|2.3
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18.04.2020
Очень удобен в работе.
Недостатки:
Дороговат. Но качество и надежность Bosch окупится сторицей.
Комментарий:
Инструмент очень надежен и долговечен. Дрель-перфоратор служит нашей семье 10лет.
А так на вкус и цвет....