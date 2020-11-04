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Дрель электрическая Bosch GSB 16 RE (0.601.14E.500) ударная

Артикул: 36347
  • Дрель ударная Bosch GSB 16 RE (0.601.14E.500) - фото 1
  • Дрель электрическая Bosch GSB 16 RE (0.601.14E.500) ударная - фото 2
  • Дрель электрическая Bosch GSB 16 RE (0.601.14E.500) ударная - фото 3
Дрель ударная Bosch GSB 16 RE (0.601.14E.500) - фото 1
Дрель электрическая Bosch GSB 16 RE (0.601.14E.500) ударная - фото 2
Дрель электрическая Bosch GSB 16 RE (0.601.14E.500) ударная - фото 3
10 410 руб. 
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+ 181 КэтКоинов
Артикул: 36347
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 735 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараДрель электрическая
Макс. диаметр сверления (бетон)16 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. количество ударов в минуту47600 уд/мин
Максимальный крутящий момент18 Нм
Тип патронабыстрозажимной
В кейседа
Вес, кг2.2
ударная дрель-шуруповерт, мощность 750 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.2 кг


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Дрель электрическая Bosch GSB 16 RE (0.601.14E.500) ударная - данный товар вы можете купить по цене по цене 10410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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