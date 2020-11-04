Автомобильный усилитель 5-ти канальный Hertz HCP 5D

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|Бренд
|Hertz
|Тип товара
|Автомобильный усилитель
Великое множество талантов можно обнаружить в этом 5-канальном усилителе умеренной стоимости. Гибкость настройки разных групп каналов позволяет с помощью одного такого усилителя построить развитую аудиосистему самой разной конфигурации: фронт + тыл + сабвуфер, фронт bi-amping + сабвуфер, особо мощный фронт (мостовое включение двух пар каналов) + сабвуфер и т.д. Все каналы работают в классе D, сполна реализуя достоинства высокого КПД и малой потребляемой мощности. По соотношению цена/качество, цена/оснащение и суммарная мощность/габариты этот усилитель занимает исключительное место на рынке.
Характеристики: