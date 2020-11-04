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Стабилизатор Ресанта ACH-500 /1-ЭМ

Артикул: 35741
Стабилизатор Ресанта ACH- 500 /1- ЭМ
3 790 руб. 

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Артикул: 35741
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-260
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность500
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность500
Вес, кг4,5
Высота, см12,5
Длина, см19
Ширина, см17

Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-500/1-ЭМ предназначен для автоматического поддержания в электрической сети заданного напряжения (220/380 В). Он обеспечивает полную защиту электроприборов и электрооборудования бытового и промышленного назначения от внезапного изменения напряжения.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения, В

140-260

Номинальная величина выходного напряжения, В

220±2%

Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)

0,5

Рабочая частота (Гц)

50 / 60

КПД, при нагрузке 80% не менее

97

Точность поддержания выходного напряжения (%)

2

Масса нетто (кг)

4,1

Охлаждение

естественное

Время регулирования (мс)

10

Искажение синусоиды

отсутствует
Высоковольтная защита (В)

260±5

Класс защиты

IP 20

Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)

190х170х125

Рабочая температура окружающей среды (оС)

0-45

Относительная влажность воздуха, не более (%)

80


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Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта ACH-500 /1-ЭМ - стоимость товара 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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