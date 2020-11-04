Стабилизатор Ресанта АСН-30000/1-ЭМ

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Время срабатывания при отклонении входного напряжения на 10%, не более, мс

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 30000/1-ЭМ предназначен для выравнивания напряжения в сети и дальнейшей подачи электричества к потребителям тока. Выделяется высокоточной стабилизацией напряжения - погрешность составляет всего 2%. Все детали устройства защищены от механических повреждений металлическим корпусом. Предусмотрена входная и выходная фильтрация сетевых помех.

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