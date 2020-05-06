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Бензиновый триммер Huter GGT-1500T

(3)
Артикул: 35608
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T
6 710 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 35608
В наличии
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БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Антивибрационная системада
Колесанет
Комплектациядиск/нож, катушка с леской
Расположение двигателяверхнее
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин
Тип двигателябензиновый
Топливный бакна 0.7 л
Уровень шума96 дБ
Ширина скашивания26 см
Штангапрямая
Мощность топливного двигателя2 л.с.
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность2 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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06.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
+удобный и легкий
+мощный и качественный
+экономный и не шумный
+антивибрационная система

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Купил на дачу. Мощности для участка 6 соток вполне достаточно, с легкостью справляется с жесткими сорняками. Запускается удобно, не тяжелый, высота рукоятки спокойно регулируется. Бензина хватает надолго. Благодаря тому, что есть антивибрационная система, рука практически не устает пока прохожу весь участок. Качество сборки хорошее, нигде ничего не откручивается. Комплектующие при необходимости можно найти без проблем.


06.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
система гашения вибраций, удобная велосипедная рукоятка, легко запускается

Недостатки:
нет

Комментарий:
Приобрел триммер для стрижки травы в загородном доме. Работой инструмента я остался доволен, участок 7 соток обработал не напрягаясь. Нет сильной вибрации, я совершенно не устал. Удерживать и управлять инструментом удобно и комфортно. Бензина кушает немного. Твердая 5.


24.02.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Бюджетная стоимость. Выполняет свою работу качественно. Нетяжелый. Простейшее управление.

Недостатки:
Из недостатков за год пользования триммером выявлен только неудобный ремень.

Комментарий:
Покупали газонокосилку в конце весны в прошлом году. Цена у него практически бюджетная, а качество немецкое. Не пожалели. Триммер действительно высокого качества. Справляется с самыми ухоженными участками травы очень просто. Не приходится один участок травы обрабатывать по нескольку раз.

Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-1500T - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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