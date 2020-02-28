Бензиновый триммер Huter GGT-1000T

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Колеса
|нет
|Комплектация
|диск/нож, катушка с леской, плечевой ремень
|Обороты двигателя
|7500 об/мин
|Рабочий объем
|33 куб.см
|Тип двигателя
|бензиновый
|Уровень шума
|96 дБ
|Ширина скашивания
|25 см
|Штанга
|прямая
|Мощность топливного двигателя
|1.35 л.с.
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|25 см
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность
|1.35 л.с.
|Рабочий объем
|33 куб.см
|Обороты двигателя
|7500
|Конструкция
|Штанга
|прямая
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|8.8 кг
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28.02.2020
1. Цена
2. Косит
3. Рубит мелкие кусты (леской, фрезой не пробовал)
Недостатки:
1. Плохая комплектная леска (сразу после первого захода в траву заменил на другую (звездочкой))
2. В комплекте убогая инструкция, в которой написано непойми что, напимер что заводить нужно с закрытой заглушкой, но при этом она заводится очень туго, надо дергать очень резко и быстро и много раз, а с открытой заводится на раз два
Комментарий:
Нормальная модель за такую цену, можно использовать по назначению, главное ее не бросать сразу в гущу травы, а плавно начинать с краю