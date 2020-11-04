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Пуско-зарядное устройство Quattro Elementi Tech Boost 220 (771-435)

Артикул: 34140
  • Пуско-зарядное устройство QE ( Ergus ) Tech Boost 220 - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство QE ( Ergus ) Tech Boost 220 - фото 2
Пуско-зарядное устройство QE ( Ergus ) Tech Boost 220 - фото 1
Пуско-зарядное устройство QE ( Ergus ) Tech Boost 220 - фото 2
9 950 руб. 
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+ 275 КэтКоинов
Артикул: 34140
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение1224
Мощность, Вт800
Напряжение питания220
Стартовый ток, А200
Ток зарядки, А30
Высота, см34
Длина, см51
Ширина, см29
Вес, кг16,5

Пуско-зарядное устройство QE ( Ergus ) Tech Boost 220 предназначено для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и помощи в запуске двигателя.

  • напряжение батареи 12 и 24 В
  • цифровой диплей
  • 4 режима заряда
  • отсек для хранения проводов
  • колеса для транспортировки.
  • пусковой ток максимальный - 200 А
  • напряжение заряда - 12/24 В
  • напряжение сети - 220 В
  • зарядный ток максимальный - 30 А
  • вес по каталогу производителя - 15 кг

 



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Самовывоз невозможен
Пуско-зарядное устройство Quattro Elementi Tech Boost 220 (771-435) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9950 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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