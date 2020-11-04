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Дрель электрическая Bosch GBM 10 RE (0.601.473.600) безударная

Артикул: 33767
  • Дрель Bosch GBM 10 RE (0601473600) - фото 1
  • Дрель электрическая Bosch GBM 10 RE (0.601.473.600) безударная - фото 2
  • Дрель электрическая Bosch GBM 10 RE (0.601.473.600) безударная - фото 3
Дрель Bosch GBM 10 RE (0601473600) - фото 1
Дрель электрическая Bosch GBM 10 RE (0.601.473.600) безударная - фото 2
Дрель электрическая Bosch GBM 10 RE (0.601.473.600) безударная - фото 3
6 420 руб. 
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+ 112 КэтКоинов
Артикул: 33767
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Блокировка кнопки включенияда
Максимальный крутящий момент20 Нм
Ударный механизмнет
Тип патронабыстрозажимной
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверлениянет
Мощность600 Вт
Макс. диаметр сверления (металл)10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)25 мм
Лампа точечной подсветкинет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Комплектациябыстрозажимной сверлильный патрон / коробка
Кол-во скоростей работы1
Длина, см24.9
Реверсда
Высота, см19.4
Вес, кг1.7
безударная дрель-шуруповерт, мощность 450 Вт, ключевой патрон, питание от сети, вес 1.4 кг


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Дрель электрическая Bosch GBM 10 RE (0.601.473.600) безударная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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