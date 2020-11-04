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Фрезер Makita RP2301FCX

Артикул: 33625
  • Фрезер Makita RP2301FCX - фото 1
  • Фрезер Makita RP2301FCX - фото 2
  • Фрезер Makita RP2301FCX - фото 3
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  • Фрезер Makita RP2301FCX - фото 6
  • Фрезер Makita RP2301FCX - фото 7
  • Фрезер Makita RP2301FCX - фото 8
  • Фрезер Makita RP2301FCX - фото 9
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 1
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 2
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 3
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 4
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 5
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 6
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 7
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 8
Фрезер Makita RP2301FCX - фото 9
29 580 руб. 
Купить
+ 439 КэтКоинов
Артикул: 33625
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 930 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте12 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума93 дБ
Глубина фрезирования70 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин22000
Максимальный размер цанги в комплекте12 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин9000
В кейсенет
Подсветкаесть
Плавный пускесть
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт2100
Длина, см31
Ширина, см40
Высота, см27
Вес, кг6.1
Предназначен для снятия пазов и фасок, подравнивания кромок, профилирования и прочих работ по дереву. Скорость вращения шпинделя регулируется с помощью колесика на рукоятке, что позволяет легко и просто настраиваться под конкретный материал и тип работ. Функции плавного пуска и тормоза двигателя способствуют аккуратной работе и минимизируют риск повреждения обрабатываемого материала.

Видео:

Видеообзор на Фрезер Makita RP2301FCX

Видеообзор Фрезер Makita RP2301FCX


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Самовывоз невозможен
Фрезер Makita RP2301FCX - стоимость товара 29580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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