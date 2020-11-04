Рубанок электрический Bosch GHO 40-82 C (0.601.59A.760)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Рубанок
|Выборка четверти
|есть
|Глубина строгания, мм
|4
|Максимальное число оборотов, об/мин
|14000
|Напряжение сети, В
|220
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|есть
|Регулировка глубины строгания
|есть
|Упаковка
|кейс
|Ширина строгания, мм
|82
|Комплектация
|Пылесборник, упор регулирования глубины выборки паза, кейс, параллельный упор.
|Мощность
|850 Вт
|Длина, см
|30
|Ширина, см
|15
|Высота, см
|18
|Вес, кг
|3.2
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