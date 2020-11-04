Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-60

Инвертор Орион ПН-60 открывает для автолюбителей новые возможности их автомобиля, превращая его в комфортную комнату, в которой вы сможете насладиться просмотром видео, работой с ноутбуком и другими устройствами. Современный ритм жизни задает нам совершенно новые требования, и справляться с ними не так уж легко при такой сильной нехватке времени. Чтобы вы могли по максимуму использовать свое время, инвертор Орион ПН-60 преобразовывает напряжение бортовой сети 12 В в 220 В, благодаря чему вы сможете подключать к сети автомобиля различные устройства, требующие более высокого напряжения. Инвертор снабжен качественной многоступенчатой защитой от всевозможных перегрузок, перегрева и непредвиденного короткого замыкания, благодаря чему вы можете быть совершенно уверены и полностью спокойны за безопасность своей техники.
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, Автомобильные пуско-зарядные устройства
, Автосвет
, Ароматизаторы
, Багажники
, Боксы
, Дефлекторы и ветровики
, Клеммы и держатели предохранителя
, Крепления
, Наборы инструментов
, Подогревы сидений
, Толщиномеры
, Утеплители для двигателя
, Шумоизоляция
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