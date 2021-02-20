Весы напольные электронные Medisana PSS 40470 прозрачный/черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Medisana
|Тип товара
|Весы напольные
|Тип
|электронные
|Детские
|нет
|Диагностические
|да
|Материал платформы
|стекло
|Максимальная нагрузка, кг
|180
|Синхронизация по Wi-Fi
|нет
|Синхронизация по Bluetooth
|нет
|Определение доли жировой ткани
|нет
|Определение доли мышечной ткани
|нет
|Автоматическое выключение
|да
|Цвет корпуса
|прозрачный, черный
|Определение доли воды
|нет
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