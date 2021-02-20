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Смеситель для кухни Ledeme L4064

Артикул: 314769
Смеситель для кухни Ledeme L4064
4 200 руб. 
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 314769
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БрендLedeme
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива228 мм
Цветхром
Длина, см23
Высота, см27.4
Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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