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Душевой гарнитур Vidima BA274AA

Артикул: 314741
  • Душевой гарнитур Vidima BA274AA - фото 1
  • Душевой гарнитур Vidima BA274AA - фото 2
  • Душевой гарнитур Vidima BA274AA - фото 3
Душевой гарнитур Vidima BA274AA - фото 1
Душевой гарнитур Vidima BA274AA - фото 2
Душевой гарнитур Vidima BA274AA - фото 3
14 510 руб. 
Купить
+ 94 КэтКоинов
Артикул: 314741
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендVidima
Тип товара
Душевой гарнитур Vidima BA274AA


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Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Vidima BA274AA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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