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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Шейкеры Indigo Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл

Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл

Артикул: 314435
  • Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 1
  • Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 2
  • Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 3
  • Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 4
  • Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 5
Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 1
Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 2
Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 3
Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 4
Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - фото 5
580 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314435
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендIndigo
Тип товараШейкер
Высота, см22
Дополнительные функциис сеткой
Материалпластик
Объем, мл400
Спортивная бутылка (шейкер) KIVACH IN015 INDIGO ёмкостью 400 мл. Изготовлена из прочного пищевого пластика, не впитывающего запахи. Содержит крышку на резьбе с клапаном для питья. В закрытом состоянии предотвращает протекание жидкости. Может транспортироваться в сумке без риска намочить вещи. Шейкер трансформер состоит из трех отделов. Емкость для жидкостей на 600 мл с сеткой для размешивания. Емкость для таблеток и витаминов поделена на 4 части и прикручивается к емкости для жидкостей. Емкость для сыпучих материалов таких как протеин или BCAA. Любую дополнительную емкость можно снять и использовать без нее.


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Самовывоз невозможен
Бутылка для воды (шейкер) INDIGO KIVACH, IN015, Черно-оранжевый, 400 мл - по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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