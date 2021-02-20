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Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S

Артикул: 314399
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 1
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 2
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 3
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 4
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 5
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 6
Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 1
Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 2
Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 3
Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 4
Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 5
Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - фото 6
6 980 руб. 
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+ 161 КэтКоинов
Артикул: 314399
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендGreenBean
Тип товараСтойка-тренога
Минимальная высота, см155
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см136х27х14
Максимальная нагрузка, кг10
Амортизаторпружинный
Вес, кг6,1
GreenBean C-Stand 325S — надежная стальная телескопическая трехсекционная стойка-тренога из хромированной стали, высотой 155–325 см со шпиготом диаметром 5/8, шаровой мини-головкой и винтовым переходником 1/4” в комплекте. Такой тип стоек повышенной устойчивости применяется на выезде для размещения различного оборудования для видеосъемки весом до 10 кг. Съемная центральная колонна представляет собой трехсекционную телескопическую конструкцию из труб диаметром 25/30/35 мм. Утолщенная стенка трубы и мощные зажимы со стальными фиксирующими винтами диаметром 10 мм, обеспечивают осевую грузоподъемность стойки до 10 кг. Пружинный амортизатор предохраняет оборудование от удара, в случае резкого ослабления зажимов-фиксаторов. Центральная колонна крепится к стойке-треноге при помощи стального винта-зажима. Угол между ножками стойки в разложенном виде составляет 120?, размах ног при этом 84 см. Стойка устойчива при установке на неровных поверхностях благодаря пластиковым ножкам-наконечникам скошенной формы, которые так же защищают от коррозии в уличных условиях. В разобранном и собранном виде стойка компактна: ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения, длина сложенной центральной телескопической колонны 133 см. Вес стойки 6.1 кг. В комплект входит шаровая миниголовка, которая служит для установки цифровых видео- и фотокамер и винтовой переходник 1/4”.


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Самовывоз невозможен
Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S - купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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