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Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки

Артикул: 314356
  • Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 1
  • Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 2
  • Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 3
  • Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 4
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 1
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 2
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 3
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 4
1 190 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314356
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендGodox
Тип товара
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки


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Самовывоз невозможен
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки – стоимость товара 1190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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