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Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Бирюзовый, 56,5*15 см

(1)
Артикул: 314255
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  • Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Бирюзовый, 56,5*15 см - фото 1
  • Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Бирюзовый, 56,5*15 см - фото 2
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Бирюзовый, 56,5*15 см - фото 1
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Бирюзовый, 56,5*15 см - фото 2
1 590 руб. 
1 750 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 314255
В наличии
Рейтинг:

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БрендIndigo
Тип товараСкейт
Длина деки56,5 см
Вес, кг1,7
Диаметр колес60 мм
Максимальная нагрузка, кг50
Материал колесPVC
Подвескапластик
Подшипник608Z
Ширина деки15 см
Круизер INDIGO LS-P2206-D 56,5*15см шасси пластик,подш 608z.колеса сиреневые PVC 60*45,максимальный вес пользователя 50 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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03.10.2020
Достоинства:
Отличный скейт, брали ребенку 6 лет. Катается с удовольствием, спасибо КотоФото за быструю доставку!

Самовывоз невозможен
Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Бирюзовый, 56,5*15 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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