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Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный

Артикул: 314111
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  • Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 5
  • Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 6
  • Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 7
  • Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 8
  • Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 9
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  • Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 11
  • Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 12
  • Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 13
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 1
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 2
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 3
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 4
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 5
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 6
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 7
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 8
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 9
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 10
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 11
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 12
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - фото 13
8 670 руб. 
10 406 руб. 
Купить
+ 131 КэтКоинов
Артикул: 314111
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPhilips
Тип товараПылесосы
Основной цветсиний
Дополнительный цветтемно-серый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникамешок
Емкость пылесборника3 л
Потребляемая мощность, Вт2000
Мощность всасывания, Вт350
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ82
Функции и особенностииндикатор заполнения пылесборника, регулятор мощности на корпусе
Комплектациянасадка 2 в 1, для мебели, щелевая
Длина сетевого шнура6 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Вес, кг4,3
Размеры (ВxШxГ), см40х26х22
Насадка Турбо с вращающейся щеткой убирает пыль и шерсть животных, подготавливая ковры к более глубокой очистке. Специальная насадка для уборки шерсти животных с диванов, кресел и подушек, где любит лежать ваш питомец. Мешки s-bag служат на 50 % дольше и обеспечивают максимальную мощность всасывания вплоть до полного заполнения. Мешок подходит для всех моделей, а герметичная конструкция гарантирует удобную и гигиеничную утилизацию. Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 9 метров. Фильтр Super Clean Air удерживает более 99 % вредных частиц, таких как пыльца, пылевой клещ и шерсть животных. Чистый и здоровый воздух в вашем доме.


Теги товара: для сухой уборки


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Самовывоз невозможен
Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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