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Пылесос Tefal TW2947EA белый

Артикул: 314059
  • Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 1
  • Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 2
  • Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 3
  • Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 4
  • Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 5
Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 1
Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 2
Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 3
Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 4
Пылесос Tefal TW2947EA белый - фото 5
13 040 руб. 
15 903 руб. 
Купить
+ 145 КэтКоинов
Артикул: 314059
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендTefal
Тип товараПылесосы
Основной цветбелый
Дополнительный цветсерый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникаконтейнер
Емкость пылесборника1.2 л
Потребляемая мощность, Вт750
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ77
Комплектациянасадки: пол/ковер, паркетная, для мебели, щелевая
Длина сетевого шнура5 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
SWIFT POWER CYCLONIC – это мощный и компактный пылесос с контейнером, который идеально подходит для ежедневной уборки. Благодаря усовершенствованной циклонной технологии всасываемый воздух полностью очищается от пыли и грязи, оставляя комнату идеально чистой. Высокоэффективная насадка в сочетании с технологией Effitech обеспечивает безупречное качество уборки на любых полах. Благодаря длинному шнуру питания с радиусом 7,6 м и компактному корпусу пылесос удобно использовать даже в больших помещениях и комфортно хранить в шкафу.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Tefal TW2947EA белый - купить по цене 13040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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