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Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча

Артикул: 314000
  • Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 1
  • Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 2
  • Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 3
  • Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 4
  • Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 5
Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 1
Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 2
Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 3
Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 4
Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - фото 5
2 290 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314000
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBestWay
Тип товараИгрушка для плавания
Материалвинил
Возраст, летот 3 лет
Цветчерный / белый
Дополнительноразмер: 213x122x137 см
Надувные футбольные ворота BestWay могут быть установлены за считанные минуты в любом удобном месте. Компактны в сложенном виде. Их можно взять с собой на прогулку в городе, в загородную поездку, в отпуск. Спортивный азарт и всеобщее веселье обеспечены! В комплект помимо самих ворот входят два надувных мяча диаметром 36 см. Сетка ворот изготовлена из нейлона. Предназначен для детей от 3 лет и взрослых.


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Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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