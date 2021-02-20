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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы RealStick Elite by TOYFA Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см

Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см

Артикул: 313925
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 1
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 2
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 3
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 4
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 5
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 6
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 7
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 8
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 9
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 10
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 1
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 2
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 3
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 4
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 5
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 6
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 7
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 8
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 9
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 10
3 150 руб. 
3 330 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313925
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRealStick Elite by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр3.8 см
Длина18.5 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, пульт упрвления, лубрикант, упаковка
МатериалTPR
Особенностивлагостойкий, на присоске
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветтелесный
Вибратор RealStick Elite — бесподобное приспособление для чувственной волнующей стимуляции. Материал, из которого сделана игрушка, максимально приближен к «живому телу». Поэтому отличить проникновения вибратора от проникновений настоящего мужского члена очень сложно. Для усиления ощущений секс-игрушка оснащена 7-ю режимами вибрации и присоской. Чтобы получить мощную сексуальную разрядку, надо лишь выбрать удобное положение и включить подходящий режим!


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Самовывоз невозможен
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981004, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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