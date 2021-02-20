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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Theatre by TOYFA Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный

Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный

Артикул: 313918
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 1
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 2
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 3
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 4
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 5
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 6
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 7
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 8
  • Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 9
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 1
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 2
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 3
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 4
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 5
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 6
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 7
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 8
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото 9
1 780 руб. 
2 340 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313918
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнодлина сцепки 19 см
Материалкожа/металл
СтранаКитай
ТипКомплект бондажный
Цветчерный
Этот бондажный набор станет превосходным дополнением к играм с фиксацией партнёра. Ведь он обладает для этого всеми необходимыми качествами: • сковывает руки на 15-сантиметровом расстоянии от талии. • не натирает благодаря тому, что изготовлен из мягкой кожи. • подходит к различным игровым сценариям, поскольку выполнен в классическом стиле. С данным набором интимные игры становятся ярче, а впечатления от секса мощнее!


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Самовывоз невозможен
Комплект бондажный TOYFA Theatre 704007,кожанный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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