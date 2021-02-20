Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389

Артикул: 313864
  • Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 1
  • Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 2
  • Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 3
  • Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 4
  • Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 5
Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 1
Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 2
Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 3
Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 4
Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото 5
1 550 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313864
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендIGLOO
Тип товараШейкер
Высота, см25.04
Дополнительные функциис ручкой для переноски
Материалполиэстер
Объем, мл710
Бутылка для воды и напитков Igloo Tahoe 24 Aqua — это большая герметичная пластиковая бутылка для воды с откидной пробкой, фиксатором закрытого положения и встроенной в крышку ручкой для переноски. Tahoe 24 Aqua имеет объем 710 мл, обладает высокой прочностью и продуманным функционалом, подходит для ежедневного использования.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - стоимость товара 1550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...