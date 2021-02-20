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Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10

Артикул: 313840
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  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 2
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  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 6
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 7
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 8
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 9
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 10
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 1
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 2
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 3
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 4
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 5
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 6
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 7
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 8
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 9
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - фото 10
600 руб. 
660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313840
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьточечная
Штук в упаковке10
Японские латексные презервативы Sagami Xtreme Ultrasafe берут на себя заботу о вашем комфорте и безопасности даже во время экстремального или анального секса. Их увеличенная толщина стенок выдерживает такое натяжение, о котором классические презервативы могут только мечтать. Теперь вашим экспериментам ничто не мешает!. Удвоенное количество смазки создает приятное скольжение и хорошо предотвращает появление микротравм на нежной коже партнерши. Первоклассное японское качество латекса дарит надежную защиту. Получайте удовольствие, обо всем остальном позаботятся Sagami Xtreme Ultrasafe.


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Самовывоз невозможен
Презервативы латексные Sagami Xtreme Ultrasafe №10 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 600 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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