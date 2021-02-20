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Спрей для женщин (стимулятор) LOVESPRAY ACTIVE, 18 г

Артикул: 313837
  • Спрей для женщин (стимулятор) LOVESPRAY ACTIVE, 18 г - фото 1
  • Спрей для женщин (стимулятор) LOVESPRAY ACTIVE, 18 г - фото 2
Спрей для женщин (стимулятор) LOVESPRAY ACTIVE, 18 г - фото 1
Спрей для женщин (стимулятор) LOVESPRAY ACTIVE, 18 г - фото 2
740 руб. 
760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313837
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараСпрей
LoveSpray active for woman спрей с возбуждающим эффектом для женщин. Супербыстродействующий стимулятор для женщин. спрей легко распыляется на эрогенные зоны женщины и мгновенно впитывается, вызывает ощущение легкого, приятного тепла, значительно повышает чувствительность и пробуждает сексуальное желание, уникальный состав способствует усилению оргазма, смягчает и тонизирует нежные интимные зоны. Доза подбирается индивидуально, начиная с минимальной (одно нажатие). Все средства серии LoveSpray совместимы с изделиями из латекса и синтетических материалов.


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Спрей для женщин (стимулятор) LOVESPRAY ACTIVE, 18 г - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 740 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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