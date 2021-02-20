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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Эрекционные кольца XLover by TOYFA Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см

Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см

Артикул: 313821
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 1
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 2
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 3
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 4
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 5
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 6
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 7
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 8
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 9
  • Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 10
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 1
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 2
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 3
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 4
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 5
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 6
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 7
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 8
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 9
Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - фото 10
580 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313821
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендXLover by TOYFA
Тип товараЭрекционные кольца
МатериалTPE
Особенностидиаметр - 2.5 см, влагостойкость, вибрация
Питание основного устройствабатарейки
СтранаКитай
Типэрекционное кольцо
Тип батареек2xAG3
Цветчерный
Виброкольцо позволит вам усилить ощущения и получить совместное удовольствие от секса. Надев кольцо, мужчина почувствует увеличение эрекции, в то время как ваша партнерша будет наслаждаться чувственной вибрацией. Кольцо обладает эластичностью, что позволяет растянуть игрушку до нужного диаметра, плотно обхватывает пенис и мошонку, тем самым усиливая эрекцию и увеличивая продолжительность полового акта. Съемная вибропуля позволяет использовать игрушку как в режиме вибрации, так и без нее. Выполнено из высококачественного, легкого в эксплуатации, нетоксичного, гипоаллергенного, непористого материала TPE.


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Эрекционное кольцо на пенис TOYFA XLover , Термопластичный эластомер (TPE), чёрный, 7 см - по цене 580 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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