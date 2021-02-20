Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства RUF Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epicurien для мужчин, 50 мл

Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epicurien для мужчин, 50 мл

Артикул: 313788
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epicurien для мужчин, 50 мл - фото 1
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epicurien для мужчин, 50 мл - фото 2
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epicurien для мужчин, 50 мл - фото 1
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epicurien для мужчин, 50 мл - фото 2
1 470 руб. 
1 850 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313788
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендRUF
Тип товараТуалетная вода
Ароматпарфюмерный
Объём50 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
СоставAlcohol, Aqua (water), Parfum (fragrance), Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool
Страна происхожденияФранция
Форма выпускафлакон
Epicurean Taboo - это мужественный парфюм для мужчин с морскими и свежими ароматами. Принцип действия естественен, как и сама природа: аромат воздействует на подсознание человека, направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Харизматичный аромат, отражающий мужественность. Идеален для тех, кто жаждет излучать сексуальность. Этот захватывающий аромат открывается яркими цветочными верхними нотами, чтобы раскрыть волшебный запах мускуса и амбры, которые переплетаются с воспоминаниями о море. Исполнен во Франции.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epicurien для мужчин, 50 мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...