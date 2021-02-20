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Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см

Артикул: 313735
  • Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 1
  • Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 2
  • Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 3
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  • Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 5
  • Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 6
  • Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 7
  • Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 8
  • Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 9
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 1
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 2
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 3
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 4
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 5
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 6
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 7
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 8
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - фото 9
1 050 руб. 
1 090 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313735
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке10
Японские латексные презервативы премиум-класса Sagami Gold способны даже будничный секс превратить в особенное событие. Их золотой цвет делает нетривиальный акцент на драгоценности вашего члена и позволяет партнерше почувствовать себя VIP-персоной, приглашенной на закрытую вечеринку. Идеально гладкая поверхность и силиконовая смазка создают премиальный уровень комфорта - дарят долгое приятное скольжение и предотвращают появление микротравм. Натуральный малазийский латекс высочайшего качества защищает от ЗППП и нежелательной беременности. Попробуйте по-настоящему эксклюзивное удовольствие - добавьте к сексу презервативы Sagami Gold.


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Самовывоз невозможен
Презервативы латексные Sagami Gold №10, 18 см - купить по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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