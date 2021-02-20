Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл

Представьте, как тысячи игривых пузырьков танцуют на вашей коже, лопаясь, словно льдинки в бокале клубничного коктейля на пляже Рио… Именно такие впечатления дарит шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante. • С ее помощью можно превратить расслабляющий массаж в волнующую интимную игру или в эксперимент, который откроет новые ощущения, — просто встряхните баллончик и нанесите пену на себя или партнера. • Легкий, как перышко, состав мгновенно превращается в невесомую пенку с соблазнительным ароматом сочной клубники. Медленно распределите пенку по телу массажными движениями и наслаждайтесь эффектом «шипучки». Постепенно тая на коже, пузырьки в пене будут взрываться один за другим и нежно щекотать тело. • Абсолютно безопасный состав не вызывает аллергии, бережно ухаживает за кожей, увлажняя и тонизируя ее. Не требует смывания и не оставляет пятен. Испытайте неизведанное вместе с Orgie.