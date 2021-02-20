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Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл

Артикул: 313548
  • Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 1
  • Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 2
  • Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 3
  • Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 4
  • Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 5
Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 1
Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 2
Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 3
Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 4
Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - фото 5
1 060 руб. 
1 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313548
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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БрендSexy Life
Тип товараКонцентраты ферамонов
Компонентыndropherine, дипропиленгликоль.
Объем, мл5 мл
Полдля мужчин
Способ нанесенияпипетка-дозатор
Pheromone 50 for man Лучшее средство для привлечения внимания противоположного пола и гармонизации межличностных отношений. Состав: Andropherine (синтетич. феромон), пропиленгликоль. Не содержит спирт. Применение: Нанести небольшое количество (1 каплю) на область шеи и запястья.


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Самовывоз невозможен
Феромон Sexy Life концентрат 50% мужские, 5 мл - купить по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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