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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Штучки-дрючки Спрей для тела и волос "Штучки-Дрючки" Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл

Спрей для тела и волос "Штучки-Дрючки" Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл

Артикул: 313484
  • Спрей для тела и волос &quot;Штучки-Дрючки&quot; Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - фото 1
  • Спрей для тела и волос &quot;Штучки-Дрючки&quot; Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - фото 2
  • Спрей для тела и волос &quot;Штучки-Дрючки&quot; Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - фото 3
  • Спрей для тела и волос &quot;Штучки-Дрючки&quot; Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - фото 4
Спрей для тела и волос &quot;Штучки-Дрючки&quot; Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - фото 1
Спрей для тела и волос &quot;Штучки-Дрючки&quot; Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - фото 2
Спрей для тела и волос &quot;Штучки-Дрючки&quot; Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - фото 3
Спрей для тела и волос &quot;Штучки-Дрючки&quot; Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - фото 4
620 руб. 
660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313484
В наличии
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараСпрей
Ароматэкзотические фрукты
Объём150 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составглицерин, стеариновая кислота, кокоил изотеанат натрия, кокосульфат натрия, мальтодекстрин, еDTA, метилзлороизотиозолинон, метилизотиозолинон, морская соль, масло рапса, отдушка, пигмент
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускафлакон
Свежесть и уверенность в себе – это то, что нам всем нужно. С данной задачей на пять справится спрей для волос и кожи. Одно нажатие на кнопку и твоя привлекательность станет очевидной для окружающих. Добавь себе уверенности на свидании или деловой встрече.


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Самовывоз невозможен
Спрей для тела и волос "Штучки-Дрючки" Экзотика, с ароматом экзотических фруктов, 150 мл - купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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