Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Nalone
|Тип товара
|Вибраторы
|Диаметр
|2.9 см
|Длина
|11.3 см
|Количество режимов
|20
|Комплектация
|вибратор, упаковка
|Материал
|силикон
|Особенности
|влагостойкий
|Режимы работы
|вибрация
|Стимуляция
|вагинальной области
|Тип питания
|аккумулятор
|Тип управления
|кнопки
|Цвет
|розовый
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