Презервативы MAXUS Точечно-ребристые в железном кейсе № 15

Точечно-ребристая поверхность дополнительно стимулирует партнершу, воздействуя на сотни нервных окончаний во время полового акта. Это придает сексу особую динамику и неизбежно приводит к яркому финалу. Обильная смазка облегчает проникновение и обеспечивает комфортный уровень скольжения на протяжении всей игры. Первоклассное качество натурального латекса, отслеживаемое на каждом этапе производства, гарантирует превосходную защиту. Блистеры с забавными сюжетами и дизайнерский металлический кейс подчеркивают нестандартный характер своего обладателя.
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