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Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6

Артикул: 313339
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 1
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 2
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 3
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 4
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 5
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 6
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 7
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 8
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 9
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 1
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 2
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 3
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 4
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 5
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 6
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 7
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 8
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - фото 9
1 190 руб. 
1 300 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313339
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материалполиуретан
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке6
Ультратонкие полиуретановые презервативы Sagami Original Quick 0.02 раз и навсегда решают проблему сложного и долгого надевания. Они оснащены специальной лентой, которая помогает применить презерватив за считанные секунды. Кроме того, Sagami Quick вобрали в себя лучшие качества линейки Original. Дарят естественные ощущения. Толщина этих презервативов всего 0,02 мм, поэтому они ощущаются как вторая кожа или не ощущаются вовсе. Надежно защищают. Молекулярная плотность полиуретана не позволяет презервативу рваться даже во время сверхактивного или жесткого секса. Не вызывают аллергии. В составе Sagami Quick нет протеинов и химических катализаторов, а значит, их смело могут использовать люди с аллергией на латекс. Активно проводят тепло. Их теплопроводность в 7 раз выше, чем у латекса, так что удовольствие от стимуляции такое же комфортное, как в сексе без презерватива. Улучшают скольжение. Поверхность Sagami Quick очень гладкая и снижает уровень трения во время стимуляции. Обладают нейтральным ароматом. С ними можно забыть о раздражающем запахе резины. Больше не нужно выбирать между комфортом, наслаждением и надежной защитой, ведь ультратонкие полиуретановые презервативы Sagami Original Quick 0.02 отвечают всем этим качествам.


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Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 Quick №6 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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