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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Theatre by TOYFA Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см

Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см

Артикул: 313330
  • Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см - фото 1
  • Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см - фото 2
  • Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см - фото 3
Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см - фото 1
Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см - фото 2
Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см - фото 3
3 120 руб. 
4 100 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313330
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 77 см
Материалкожа
СтранаКитай
ТипФлоггер
Цветчерный
Этот универсальный атрибут является игрушкой «два в одном». Одна сторона представляет собой плеть с кожаными хвостами, другая — фаллос длиной 19 см. Такая плеть не только подогревает отношения, но и позволяет по-новому взглянуть на интимную жизнь.


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Самовывоз невозможен
Плеть TOYFA Theatre кожаная с рукояткой - фаллосом, 77 см - данный товар вы можете купить по цене 3120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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