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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные ToDo by Toyfa Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см

Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см

Артикул: 313304
  • Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 1
  • Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 2
  • Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 3
  • Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 4
  • Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 5
  • Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 6
  • Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 7
Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 1
Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 2
Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 3
Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 4
Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 5
Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 6
Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - фото 7
490 руб. 
500 руб. 
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Артикул: 313304
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендToDo by Toyfa
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см4.5
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см0.7
Общая длина изделия, см8.5
Особенностивес 0.044 кг
Рабочая длина, см6.5
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветсиний
Bloom Эта расширяющая втулка эксклюзивного дизайна легко проникает внутрь и открывается, чтобы обеспечить приятное давление вдоль анальных стенок. Bloom создает потрясающее ощущение наполненности. Игрушку можно использовать соло или как прелюдию перед захватывающим анальным удовольствием. Небольшой размер идеален для первого опыта.


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Самовывоз невозможен
Расширяющая анальная втулка ToDo by Toyfa Bloom, силикон, синяя, 8,5 см, ? 4,5 см - по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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