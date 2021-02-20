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Презервативы Masculan Classic 3 , 10 шт. С колечками и пупырышками (Dotty+Ribbed) ШТ

Артикул: 313297
  • Презервативы Masculan Classic 3 , 10 шт. С колечками и пупырышками (Dotty+Ribbed) ШТ - фото 1
  • Презервативы Masculan Classic 3 , 10 шт. С колечками и пупырышками (Dotty+Ribbed) ШТ - фото 2
  • Презервативы Masculan Classic 3 , 10 шт. С колечками и пупырышками (Dotty+Ribbed) ШТ - фото 3
Презервативы Masculan Classic 3 , 10 шт. С колечками и пупырышками (Dotty+Ribbed) ШТ - фото 1
Презервативы Masculan Classic 3 , 10 шт. С колечками и пупырышками (Dotty+Ribbed) ШТ - фото 2
Презервативы Masculan Classic 3 , 10 шт. С колечками и пупырышками (Dotty+Ribbed) ШТ - фото 3
760 руб. 
900 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313297
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMasculan
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветрозовый
Поверхностькомбинированная
Штук в упаковке10
С колечками и пупырышками, обеспечивающие дополнительную стимуляцию мужчины и женщины.


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Самовывоз невозможен
Презервативы Masculan Classic 3 , 10 шт. С колечками и пупырышками (Dotty+Ribbed) ШТ - стоимость товара 760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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