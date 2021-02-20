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Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный

Артикул: 313296
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 1
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 2
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 3
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 4
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 5
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 6
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 7
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 8
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 9
  • Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 10
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 1
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 2
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 3
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 4
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 5
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 6
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 7
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 8
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 9
Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - фото 10
1 160 руб. 
1 420 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313296
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSatisfyer
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см2.7, 2.8, 2.4
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см1.9, 1.4, 0.9
Общая длина изделия, см13.5, 13, 14
Особенностивес 0.098 кг
Типнаборы плагов анальных
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветчерный
Если вы хотите расширить границы чувственности и сексуальности или же постичь удовольствие от анальных ласк – этот набор для Вас!. Satisfyer Plugs созданы для воплощения в реальность возбуждающих анальных фантазий. Гибкие, нежные на ощупь, гипоаллергенные и водонепроницаемые стимуляторы подарят вам незабываемые эмоции!. Игрушки выполнены в 3-х видах рельефах для совершенно разных ощущений.


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Набор анальных плагов Satisfyer, силикон,чёрный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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