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Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см

Артикул: 313236
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 1
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 2
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 3
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 4
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 5
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 6
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 7
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 8
  • Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 9
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 1
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 2
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 3
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 4
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 5
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 6
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 7
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 8
Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото 9
61 980 руб. 
83 330 руб. 
Купить
+ 943 КэтКоинов
Артикул: 313236
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендDiva
Тип товараВибраторы
Комплектациятренажер, насадка, адаптер для насадок, документация, упаковка
Материалметалл/пластик
Особенностимеханическая
Стимуляцияанальной области, вагинальной области
Цветчерный
Принцип работы этого секс-тренажёра напоминает секс на несущемся галопом скакуне. Воплотить в реальность такой сценарий крайне сложно, но только не с этим приспособлением: раскачиваясь взад и вперёд, удерживая и нажимая на ручку, можно контролировать скорость, глубину и частоту вхождения фаллоса! Вагинальное проникновение рельефным фаллоимитатором (16,5 см) или анальное с помощью пробки (16,5) — этот тренажёр знает толк в интимных упражнениях. И, что немаловажно, секс-машина имеет адаптер для сменных фаллоимитаторов, что позволяет устраивать интимные встречи с другими насадками. Положительной особенностью приспособления является и то, что оно работает очень тихо, без проводов, а также имеет небольшой вес. Всё для того, чтобы от приятного процесса ничто не отвлекало!


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Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 61980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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