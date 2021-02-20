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Соль для ванны Штучки-Дрючки "Черная смородина" 200 г.

Артикул: 313183
  • Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 1
  • Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 2
  • Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 3
  • Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 4
  • Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 5
Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 1
Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 2
Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 3
Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 4
Соль для ванны Штучки-Дрючки &quot;Черная смородина&quot; 200 г. - фото 5
440 руб. 
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Артикул: 313183
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараСоль для ванны
Ароматфруктовый
Объём200 г
Рекомендации по применениюдля ванны
Составморская соль, полисорбат, косметический пигмент, косметическая отдушка, лепестки хлопка
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускабанка
Соль для ванн «Черная смородина» - новая фактурная соль, которая сделает прием ванны незабываемым. Соль наполнит все вокруг чарующим ароматом, а также окутает кожу бережной заботой и непревзойденным уходом. Лепестки цветов настроят на романтический лад. Созданная атмосфера обострит сексуальное желание и пробудит эротические фантазии. В соли содержатся 100% натуральные компоненты, обладающие возбуждающим эффектом, соль ароматизирует, окрашивает воду в восхитительный насыщенный цвет, под направленной струей воды образует пену.


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Самовывоз невозможен
Соль для ванны Штучки-Дрючки "Черная смородина" 200 г. - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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